НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Антенны для дронов-«экстремалов» создали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
100 0
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Новосибирские ученые создали антенны для беспилотников, которые способны летать в экстремальных условиях, сообщила в понедельник пресс-служба НГТУ.

Разработанные в Новосибирске антенны улучшают качество связи дронов. Благодаря этому беспилотники могут летать в экстремальных условиях за счет большей направленности в пространстве.

«Это компактная антенная решетка с веерной направленностью. Антенна не приводит к сбоям в работе аппарата, при этом подсказывает, куда, на какой высоте и с какой скоростью лететь», – рассказал доцент кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств вуза Анатолий Горбачев.

Антенна может быть установлена на любой беспилотник. Ее размер и принцип установки адаптируются к физическим характеристикам, площади посадки, габаритам и конструктивным особенностям дрона. Вместе с антенной в беспилотник ставится цифровой блок, принимающий решения о высоте и скорости полета.

Беспилотники, способные работать в экстремальных условиях, нужны для мониторинга поверхности Земли, ее загрязнения и наличия очагов возгорания. Беспилотник с антенной сможет летать в условиях дымов пожаров, вьюг и метелей. Закончить научные исследования планируется через год.

Еще по теме
Сибирские ученые улучшат зрение космических спутников
Ученые объяснили, почему люди не падают после спотыкания
Отношение людей к соцсетям оказалось похоже на дрессировку крыс
Раскрыт секрет чувствительных к холоду зубов
смотреть все
Технологии #Наука #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Умерено теплая погода установится в Забайкалье
Антенны для дронов-«экстремалов» создали в Новосибирске
Сибирские ученые улучшат зрение космических спутников
Холодный фронт пройдет над Новосибирской областью
Самое популярное
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму
Китайские инвесторы покинули Россию
Юрий Гагарин появился в World of Tanks
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
68
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
47
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
41
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
40
Американский флот зайдет в Черное море
30
Кремль посетовал на нехватку мигрантов в России
Sibnet.Ru