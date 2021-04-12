Антенны для дронов-«экстремалов» создали в Новосибирске

Новосибирские ученые создали антенны для беспилотников, которые способны летать в экстремальных условиях, сообщила в понедельник пресс-служба НГТУ.

Разработанные в Новосибирске антенны улучшают качество связи дронов. Благодаря этому беспилотники могут летать в экстремальных условиях за счет большей направленности в пространстве.

«Это компактная антенная решетка с веерной направленностью. Антенна не приводит к сбоям в работе аппарата, при этом подсказывает, куда, на какой высоте и с какой скоростью лететь», – рассказал доцент кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств вуза Анатолий Горбачев.

Антенна может быть установлена на любой беспилотник. Ее размер и принцип установки адаптируются к физическим характеристикам, площади посадки, габаритам и конструктивным особенностям дрона. Вместе с антенной в беспилотник ставится цифровой блок, принимающий решения о высоте и скорости полета.

Беспилотники, способные работать в экстремальных условиях, нужны для мониторинга поверхности Земли, ее загрязнения и наличия очагов возгорания. Беспилотник с антенной сможет летать в условиях дымов пожаров, вьюг и метелей. Закончить научные исследования планируется через год.