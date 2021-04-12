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Моргенштерн пожертвовал новосибирскому фонду 666 666 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Известный рэпер Алишер Моргенштерн пожертвовал новосибирскому фонду «Солнечный город» 666 666 рублей на проект «Наставничество», это крупнейшее в истории организации пожертвование от частного лица.

О пожертвовании, которое стало самым большим за все время существования организации, сотрудники фонда сообщили в соцсетях.

«Известный рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на развитие проекта «Наставничество» в республике Башкортостан в рамках акции День заботы», – говорится в сообщении.

Проект «Наставничество» работает в 19 городах РФ. Он направлен на подростков из детских домов со взрослыми. Деньги благотворителей идут на оплату психологов и кураторов, которые сопровождают работу наставников с детьми.

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Топ комментариев

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги

Uynachalnica

А Ты не знаешь до сих пор? Коварный Запад! Воинствующая Украина! Ковид! Морозы (бензин из-за них дорожает)!...

physx

Да он по любому и первую не сделал.
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