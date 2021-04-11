Песков раскрыл содержание предстоящего послания Путина

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 21 апреля, будет «постковидным», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, послание президента будет касаться ликвидации кризиса, в результате которого просели экономика и социальная сфера. «Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», — пояснил пресс-секретарь.

Песков отметил, что Путин самостоятельно пишет текст послания и дорабатывает его до последних минут. Его содержание части оказывается неожиданным даже для самых высокопоставленных российских чиновников и тех, кто участвует в подготовке речи.

«Как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы», — пояснил пресс-секретарь президента.