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Песков раскрыл содержание предстоящего послания Путина

Источник:
«Россия 1»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 21 апреля, будет «постковидным», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, послание президента будет касаться ликвидации кризиса, в результате которого просели экономика и социальная сфера. «Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», — пояснил пресс-секретарь.

Песков отметил, что Путин самостоятельно пишет текст послания и дорабатывает его до последних минут. Его содержание части оказывается неожиданным даже для самых высокопоставленных российских чиновников и тех, кто участвует в подготовке речи.

«Как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы», — пояснил пресс-секретарь президента.

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Uynachalnica

В РФ буквально все неоправдано дешево для "носителя суверенитета и единственного источника власти" (с)!

CaRdan

Очередной эффективный менеджер дурачек

Иркут 69

Сразу виден государственный подход. Нехай население переходит на лучины... 👆Электричество должно стать...

urbasik

Если у россиянина семья с личинками живёт в Лондоне а папа на заработках в органах управления..то да.
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