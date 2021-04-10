Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет-шпион США

Российский истребитель МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Тихим океаном.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — говорится в сообщении национального центра управления обороной.

Как только американский военный самолет развернулся, МиГ вернулся на аэродром базирования. Подчеркивается, что RC-135 не нарушал границы России, а полет российского перехватчика соответствовал международным правилам.

МиГ-31 — советский и российский истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Его главное вооружение — четыре дальнобойные ракеты класса «воздух — воздух» Р-33.