Агафья Лыкова подарила музею четки из рыбьих костей

Отшельница Агафья Лыкова передала в старообрядческий музей в Москве четки, сделанные из рыбьих позвонков, сообщил руководитель старообрядческого центра «Рогожское», иерей Алексей Лопатин.

Подарок музею отшельницу сделала к 400-летию протопопа Аввакума, который возглавил старообрядческое движение во времена церковного раскола.

«Митрополит (Корнилий) у нас в начале марта летал к Агафье освещать дом, который ей построил Олег Дерипаска, я владыку попросил для нашего музейного отдела привезти от Агафьи лестовку (разновидность четок). Она ее сделала из рыбьих позвонков», — цитирует РИА Новости Лопатина.

Митрополит передаст четки в музей в воскресенье, и они будет представлена в экспозиции. В музее есть отдел, посвященный Агафье. В дальнейшем четки и другие экспонаты будут демонстрировать и на других выставках.