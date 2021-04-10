Ясновидящая Кажетта предрекла Маниже колоссальный успех

Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта считает, что у певицы Манижи большие шансы на победу в Евровидении. Своим прогнозом ясновидящая поделилась с Sibnet.ru.

Певица Манижа представит Россию на Евровидении в Роттердаме. Она выступит в первом полуфинале, где определят основных претендентов на победу. На конкурсе она исполнит песню «Russian Woman» («Русская женщина»).

Ясновидящая Кажетта:

«Она (Манижа) имеет все шансы на победу, примерно 90%, что она может победить, но все будет делаться для того, чтобы наша страна не выиграла, экономически это невыгодно».

По предсказанию Кажетты, после Евровидения Манижу ждет колоссальный успех. Певица будет во всех топ-чартах, хит-парадах. Ее ждет оглушительная популярность.

Что касается песни «Russian Woman», которая успела оскандалиться в России, то ясновидящая уверена — выступление Манижи пройдет очень достойно и легко. Певица с первых аккордов будет претендовать на победу.

«Ее песня без особой смысловой нагрузки, легкая, которая приятна на слух. А после пандемии люди устали, хочется чего-то легкого и непринужденного», — сказала Кажетта Sibnet.ru.

На момент написания новости клип Манижи на песню «Русская женщина» — уверенный лидер по просмотрам на официальном YouTube-канале Евровидения. В свою очередь букмекеры не уверены в высоком результате России на конкурсе. Маниже дают 14 место.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме. 18 и 20 мая пройдут полуфиналы, 22 мая зрители увидят финал.