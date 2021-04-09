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Власти проверят обоснованность цен на жилье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России в соответствии с поручением президента Владимира Путина, говорится в сообщении службы.

«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Путин накануне поручил изучить ситуацию с существенным ростом цен на жилье в России. В среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в ряде регионов динамика была выше.

При этом президент уточнил, что для решения проблемы нужно прежде всего создать дополнительное предложение на рынке строительства жилья. «Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС», — подчеркнул Путин.

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