Власти проверят обоснованность цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России в соответствии с поручением президента Владимира Путина, говорится в сообщении службы.

«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Путин накануне поручил изучить ситуацию с существенным ростом цен на жилье в России. В среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в ряде регионов динамика была выше.

При этом президент уточнил, что для решения проблемы нужно прежде всего создать дополнительное предложение на рынке строительства жилья. «Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС», — подчеркнул Путин.