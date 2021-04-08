Путин пожаловался Меркель на провокации Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщается на сайте Кремля. Главы государств обсудили ситуацию на Украине, а также дело оппозиционера Алексея Навального.

«Президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева», — говорится в сообщении.

Путин и Меркель подчеркнули необходимость «неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса».

Лидеры государств также подтвердили настрой на тесную координацию усилий и адресовали участникам конфликта на востоке Украины призыв «к сдержанности и активизации переговорного процесса», указывается в сообщении.

Кроме этого, президент России и канцлер Германии по инициативе немецкой стороны обсудили ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. Российская сторона не стала раскрывать детали этих переговоров.