Сообщения о бомбах поступили в аэропорт Толмачево и суды

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Сообщения о минированиях поступили в четверг в аэропорт Толмачево, суды и образовательные учреждения, сообщила Антитеррористическая комиссия Новосибирской области.
По информации АТК, сообщения о минированиях зданий судов, среднеобразовательных и дошкольных учреждений, аэропорта поступили по электронной почте.
«При поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств», – говорится в сообщении.
Полиция устанавливает отправителей сообщений. В конце марта подобные послания уже поступали в мэрию и метрополитен Новосибирска.
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