Сообщения о бомбах поступили в аэропорт Толмачево и суды

Сообщения о минированиях поступили в четверг в аэропорт Толмачево, суды и образовательные учреждения, сообщила Антитеррористическая комиссия Новосибирской области.

По информации АТК, сообщения о минированиях зданий судов, среднеобразовательных и дошкольных учреждений, аэропорта поступили по электронной почте.

«При поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств», – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает отправителей сообщений. В конце марта подобные послания уже поступали в мэрию и метрополитен Новосибирска.