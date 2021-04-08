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Сообщения о бомбах поступили в аэропорт Толмачево и суды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сообщения о минированиях поступили в четверг в аэропорт Толмачево, суды и образовательные учреждения, сообщила Антитеррористическая комиссия Новосибирской области.

По информации АТК, сообщения о минированиях зданий судов, среднеобразовательных и дошкольных учреждений, аэропорта поступили по электронной почте.

«При поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств», – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает отправителей сообщений. В конце марта подобные послания уже поступали в мэрию и метрополитен Новосибирска.

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