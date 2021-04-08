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Захарова назвала «пошлостью» разговоры США о бойкоте Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/Beijing2022

Регулярные высказывания США о возможном бойкотировании Олимпийских игр-2022 в Пекине — «невероятная пошлость», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О том, что США желают обсуждать с иностранными союзниками и партнерами идею возможного совместного бойкота Олимпиады в Пекине, объявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Вашингтон считает, что Пекин причастен к различным нарушениям прав человека, в том числе в отношении уйгуров-мусульман.

«Каждую неделю Вашингтон то так, то эдак касается данной темы, пуская брошенными в Пекин камнями круги по воде. Какая же невероятная пошлость эти американские публичные забавы вокруг Олимпийских игр», — написала Захарова в Facebook.

Захарова напомнила, что США вместе с ЕС ранее призывали к бойкоту Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира-2018 по футболу в России. «Закончилось грандиозным провалом «концепции бойкота», но нервы людям во всем мире они помотали изрядно», — подчеркнула она.

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