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США вышлют российских дипломатов и ударят новыми санкциями

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Власти Соединенных Штатов признали враждебными действия России и решили выслать российских дипломатов и ввести новые антироссийские санкции, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

«Администрация Байдена завершила разведывательный обзор предполагаемых злонамеренных действий со стороны России, таких как вмешательство в выборы и хакерская атака в отношении SolarWinds, США готовятся к скорому объявлению ответных мер», — приводит ТАСС сообщение агентства Bloomberg.

По данным агентства, Вашингтон готовится к высылке «российских сотрудников разведки», которые якобы могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием».

США задумали также ввести санкции в отношении лиц, близких к российскому руководству, а также ведомств, якобы «связанных с вмешательством в выборы».

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через программное обеспечение компании SolarWinds.

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Политика #Мир #Говорят о России
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Топ комментариев

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

Uynachalnica

И это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!
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