США вышлют российских дипломатов и ударят новыми санкциями

Власти Соединенных Штатов признали враждебными действия России и решили выслать российских дипломатов и ввести новые антироссийские санкции, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

«Администрация Байдена завершила разведывательный обзор предполагаемых злонамеренных действий со стороны России, таких как вмешательство в выборы и хакерская атака в отношении SolarWinds, США готовятся к скорому объявлению ответных мер», — приводит ТАСС сообщение агентства Bloomberg.

По данным агентства, Вашингтон готовится к высылке «российских сотрудников разведки», которые якобы могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием».

США задумали также ввести санкции в отношении лиц, близких к российскому руководству, а также ведомств, якобы «связанных с вмешательством в выборы».

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через программное обеспечение компании SolarWinds.