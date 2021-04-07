Нагиев будет искать мать своему сыну в комедии «В активном поиске»

Новый комедийный сериал «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым в главной роли выходит 8 апреля на видеоплатформе Premier.

По сюжету сериала «В активном поиске» спокойную жизнь главного героя нарушает внезапное появление мальчика-школьника. Ребенок заявляет, что он его сын. Герой Дмитрия Нагиева отправляется на поиски возможной матери своего чада.

В новом проекте Нагиев не только сыграл главную роль, но и придумал персонажей, в которых перевоплощается его герой.

Женских персонажей в сериале сыграли Мария Шалаева, Нонна Гришаева, Анна Старшенбаум, Яна Кошкина, Екатерина Волкова, Светлана Суханова, Мария Миронова, Мария Кожевникова, Нелли Уварова и Екатерина Климова.