Нагиев будет искать мать своему сыну в комедии «В активном поиске»

Фото: © кадр из сериала
Новый комедийный сериал «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым
в главной роли выходит 8 апреля на видеоплатформе Premier.
По сюжету сериала «В активном поиске» спокойную жизнь
главного героя нарушает внезапное появление мальчика-школьника. Ребенок
заявляет, что он его сын. Герой Дмитрия Нагиева отправляется на поиски
возможной матери своего чада.
В новом проекте Нагиев не только сыграл главную роль, но и придумал
персонажей, в которых перевоплощается его герой.
Женских персонажей в сериале сыграли Мария Шалаева, Нонна
Гришаева, Анна Старшенбаум, Яна Кошкина, Екатерина Волкова, Светлана Суханова,
Мария Миронова, Мария Кожевникова, Нелли Уварова и Екатерина Климова.