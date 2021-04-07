Власти проверят обоснованность цен на овощи и мясо птицы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность повышения цен на овощи, куриные яйца и мясо птицы, говорится в сообщении ведомства.

«В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен», — сказано в сообщении.

В ФАС также отметили, что в связи с ростом цен на куриные яйца и мясо птицы служба проводит внеплановые проверки производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов накануне поручил ФАС оперативно проверить производителей куриного мяса и яиц из-за жалоб на рост их стоимости в торговых сетях.