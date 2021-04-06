Прибыль российского бизнеса рекордно обрушилась

Совокупная прибыль крупных и средних предприятий России по итогам 2020 года обвалилась на 23,5%, следует из обнародованной статистики аудиторской сети FinExpertiza. Падение стало крупнейшим за последние 12 лет.

В целом бизнес недополучил более 3,8 триллионов рублей, а финансовые показатели компаний просели в 48 из 85 российских регионов. Самыми пострадавшими отраслями предсказуемо оказались гостиничный бизнес и сфера общественного питания, их прибыль упала почти на 400%.

Транспортировка грузов и логистика потеряла порядка 300%, оптовая торговля недосчиталась более 69% прибыли. На треть просела добыча полезных ископаемых — по итогам 2020 года прибыль в этой сфере составила всего 2,7 триллионов рублей.

При этом прибыль выросла в сельском хозяйстве — сразу на 86%. Финансовые показатели отрасли составили рекордные 542 миллиарда рублей. Также на фоне запуска льготной ипотеки и ажиотажного спроса выросла прибыль строительных компаний, они заработали почти 250 миллиардов рублей.

Розничная торговля тоже показала прибыль — она выросла на 34,4% на фоне дорожающих товаров и составила 515 миллиардов рублей. При этом показатели серьезно пошли вверх только в последние три месяца 2020 года, отмечают эксперты.

В итоге прибыльные российские компании в 2020 году в сумме заработали 17,7 триллионов рублей, а убыточные — потеряли 5,4 триллионов рублей. В целом каждый третий бизнесмен в прошлом году остался без прибыли.