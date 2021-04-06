Дерипаска обозначил главную проблему российского автопрома

Зависимость автомобильной промышленности России от импортных комплектующих только растет, это печальный вывод, заявил миллиардер Олег Дерипаска в Telegram.

«На самом деле многие важные комплектующие для производства компонентов по-прежнему завозятся из-за рубежа, и стоимость их с учетом санкционных ограничений только растет», — написал Дерипаска в Telegram.

Бизнесмен привел отчетность КамАЗа: за девять месяцев прошлого года доля импорта в закупках составляла 35,5%, тогда как за аналогичный период 2012 года этот показатель был на уровне 12,1%. Он подчеркнул, что в прошлом году на долю отечественного автопрома пришлось лишь «жалкие» 0,4% ВВП России.

«Как и во многих пострадавших в пандемию отраслях, здесь тоже пора менять действующие подходы, в том числе софинансировать создание новых автокомпонентных производств на условиях 50/50 с частными инвесторами», — отметил миллиардер.