Песков прокомментировал «блуждание» российских войск

Российская армия передвигается на территории страны теми маршрутами, которые считает нужным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя переброску военных частей в Ростовскую область.
Группа расследователей Conflict Intelligence Team ранее сообщила, что «блуждающие» российские воинские части перебрасываются в Ростовскую область, при этом у некоторых машин закрашены номера. В своем материале группа ссылается на два видео пользователя Twitter GirkinGirkin.
На них сняты грузовики, буксирующие гаубицы «Мста-Б». На первом видео оператор говорит о том, что у машины «прикрыты номера региона», а на втором видно, что на грузовиках заклеены государственные номера. Ролики были якобы сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4.
Западные СМИ сообщили, что Россия стянула к границе с Украиной порядка 4 тысяч военных. Киев в конце марта насчитал вдоль границы в районе Донбасса 28 батальонных тактических групп российской армии.
Минобороны России заявило, что переброска военной техники связана с плановыми мероприятиями учебной подготовки Южного военного округа. Кроме этого, Москва в очередной раз подчеркнула, что российские войска не принимают участия в конфликте на Украине.
UynachalnicaСпросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!
Иркут 69Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️
Иркут 69С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️
kobra_72Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...