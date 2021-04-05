Неустойчивый апрель пообещали новосибирцам

Апрель в Новосибирске будет теплее нормы, но погода ожидается неустойчивой, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Апрель ожидается выше нормы на 1-1,5 градуса … Весь месяц ожидаются колебания температуры. Неустойчивый месяц у нас», – прокомментировала синоптик.

Количество осадков будет близким к норме. Самые дождливые дни ожидаются в конце первой декады апреля, то есть в конце этой недели, а также в конце второй и третьей декад.