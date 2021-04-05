«Победу» из коллекции Ярмольника выставили на продажу

ГАЗ М-20 «Победа» 1955 года выпуска из коллекции актера Леонида Ярмольника выставили на продажу, за автомобиль с оригинальным салоном просят 2,7 миллиона рублей.

Первым владельцем продаваемой «Победы» зеленого цвета был главный инженер ГАЗа, он наездил на авто только 3 тысячи километров, потом машина хранилась в отапливаемом гараже, говорится в объявлении на сайте Auto.ru.

Затем «Победу» приобрел Ярмольник. У машины восстановили рассохшиеся резинки и лакокрасочное покрытие. В автомобиле до сих пор оригинальный салон, ткань, не менялись стекла.

«На мое 50-летие Оксана (жена Ярмольника) преподнесла мне кабриолет «Победа» 1954-го, то есть моего года рождения. Правда, выглядел он поначалу как куча металлолома, и на его восстановление ушло два года. <…> А потом я к нему в пару купил еще одну «Победу» — настоящее таки середины прошлого века, причем в идеальном состоянии, даже не верилось, что такое возможно», — рассказывал актер в интервью изданию «7 дней».

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