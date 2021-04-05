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Российский фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» выстрелил в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Российский фильм «Майор Гром: Чумной Доктор», основанный на одноименном комиксе, показал хороший результат в прокате за первый уикенд.

Лидером проката прошедшего уикенда стал снова фильм «Годзилла против Конга», собравший за выходные больше 180 миллионов рублей. Но уже вторую строчку лидерства занял российский проект «Майор Гром: Чумной Доктор» с кассой в 110 миллионов рублей, сообщает портал Kinobusiness.

В центре сюжета — майор полиции Игорь Гром, известный всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским.

Все резко меняется с появлением в городе человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время избежали наказания при помощи денег и влияния. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

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