Фигурное катание побило футбол по популярности

Трансляция произвольной программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме заняла седьмое место в рейтинге 100 популярных программ, а отборочный матч к ЧМ-2022 по футболу между Россией и Словенией — 29.
Рейтинг 100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет составлен Mediascope по итогам минувшей недели (22-28 марта). Охват аудитории женской произвольной программы составил 10,9%, доля аудитории — 17,1%.
Ритм-танец на чемпионате мира занял в рейтинге телетрансляций 21-ю строчку. Охват — 8,2%, доля — 11,5%. На 35-м месте — трансляция показательных выступлений на ЧМ по фигурному катанию, на 38-м — короткая программа у женщин. Также в топ-50 рейтинга оказались трансляции соревнований спортивных пар и мужчин: 43-е место —произвольная программа пар, 44-е — мужская произвольная программа.
Трансляция отборочного матча к ЧМ-2022 по футболу между Россией и Словенией заняла в рейтинге 29-е место.
По информации «Советского спорта», произвольную программу у женщин посмотрело более 4% от всех телезрителей страны. Это является рекордом спортивного года. Предыдущее достижение также принадлежало фигуристам и было установлено в феврале на «Кубке Первого канала».
StabilitronКонечно можно, ремонт школ то в конституцию не внесли, только горячее питание.
pepelmetalТак никто и никогда гарантий не давал что после прививки не заболеешь
лачиновРаз жертв нет, то и виноватых скорей всего не окажется. А ведь ситуация весьма странная. Ремонт значит...
лачиновЗавезти кучу мигрантов и при этом не затащить их идеологические и религиозные навороты вряд ли возможно.Тут...