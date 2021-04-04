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Фигурное катание побило футбол по популярности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Трансляция произвольной программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме заняла седьмое место в рейтинге 100 популярных программ, а отборочный матч к ЧМ-2022 по футболу между Россией и Словенией — 29.

Рейтинг 100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет составлен Mediascope по итогам минувшей недели (22-28 марта). Охват аудитории женской произвольной программы составил 10,9%, доля аудитории — 17,1%.

Ритм-танец на чемпионате мира занял в рейтинге телетрансляций 21-ю строчку. Охват — 8,2%, доля — 11,5%. На 35-м месте — трансляция показательных выступлений на ЧМ по фигурному катанию, на 38-м — короткая программа у женщин. Также в топ-50 рейтинга оказались трансляции соревнований спортивных пар и мужчин: 43-е место —произвольная программа пар, 44-е — мужская произвольная программа.

Трансляция отборочного матча к ЧМ-2022 по футболу между Россией и Словенией заняла в рейтинге 29-е место.

По информации «Советского спорта», произвольную программу у женщин посмотрело более 4% от всех телезрителей страны. Это является рекордом спортивного года. Предыдущее достижение также принадлежало фигуристам и было установлено в феврале на «Кубке Первого канала».

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Спорт #Футбол #Зимние виды #Мир ТВ
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Stabilitron

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лачинов

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