НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Картридж Super Mario продали за рекордные деньги

Источник:
Sibnet.ru
252 0
Фото: © Martin Bergesen

Картридж Super Mario для приставки NES стал самым дорогим коллекционным игровым предметом в истории — его продали за рекордные 660 тысяч долларов.

Торги прошли на площадке Heritage Auctions, картридж почти в два раза побил показатель предыдущего рекордсмена — прототипа консоли Nintendo Play Station, который продали на аукционе за 360 тысяч долларов.

Такая цена объясняется тем, что это четвертая версия игры Super Mario, который выпускался очень непродолжительное время, поэтому он считается очень редким. По оценке экспертов, в мире существует максимум десять таких же картриджей.

Перед торгами специалисты проверили состояние запечатанного картриджа, он оказался практическим новым. На высокую стоимость также повлияло наличие оригинальной рекламной наклейки.

Еще по теме
Роскомнадзор заблокировал скандальную украинскую стратегию
Игрокам World of Tanks открыли бесплатный доступ в Master of Orion
World of Tanks дарит супертанк абонентам Ростелекома
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
смотреть все
Игры #Аркады
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Викинги и горячие полицейские спустились со склона в Шерегеше
Пассажир в Новосибирске расстрелял такси
Группу экстремистов схватили в Омске
Аварийный корпус школы обрушился в Кузбассе
Самое популярное
Нестабильная погода установится в Бурятии
Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения
Отшельница Агафья Лыкова ввела новшество против медведей
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Аргентины привился «Спутником V» и заболел COVID-19
Российский военный спутник взорвался над Тихим океаном
Состоялся перезапуск платформы Rutube
Названа самая популярная настольная игра россиян
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
36
Госдеп нашел в России «существенные нарушения» прав человека
35
Россияне признали Путина самым красивым мужчиной
28
Путин раскритиковал «дикий капитализм»
27
Навальный отверг предложенное лечение
Sibnet.Ru