Картридж Super Mario продали за рекордные деньги

Картридж Super Mario для приставки NES стал самым дорогим коллекционным игровым предметом в истории — его продали за рекордные 660 тысяч долларов.

Торги прошли на площадке Heritage Auctions, картридж почти в два раза побил показатель предыдущего рекордсмена — прототипа консоли Nintendo Play Station, который продали на аукционе за 360 тысяч долларов.

Такая цена объясняется тем, что это четвертая версия игры Super Mario, который выпускался очень непродолжительное время, поэтому он считается очень редким. По оценке экспертов, в мире существует максимум десять таких же картриджей.

Перед торгами специалисты проверили состояние запечатанного картриджа, он оказался практическим новым. На высокую стоимость также повлияло наличие оригинальной рекламной наклейки.