ФСБ задержала на Алтае подрывника украинских националистов

ФСБ России задержала в Алтайском крае сторонника украинской националистической организации, который планировал по заданию куратора подрыв мечети, сообщает Центр общественных связей ведомства.

Местный житель 2000 года рождения был сторонником украинской националистической организации «Этническое национальное объединение», отмечается в сообщении. Она координирует действия в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти.

Задержанный собирался устроить подрыв мечети в Барнауле. Об этом он сказал на допросе, видео которого распространило ФСБ. Мужчина пояснил, что его первым заданием было провести разведку местности возле объектов, точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности.

«Я это задание выполнил. Следующим заданием было провести уничтожение объектов. Способы были выборочные, можно было провести поджог либо, например, подрыв», — рассказал задержанный.

В ходе обысков у задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, а также средства коммуникации, на которых хранились фотографии с разведки объектов, направленные им украинскому куратору.

Житель Барнаула задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ему грозит до 20 лет лишения свободы.