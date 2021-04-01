Раскрыт секрет безумной любви кошек к мяте

Запах мяты вводит кошек в наркотическую эйфорию благодаря веществу непетолактон, выяснила международная группа ученых. Механизм его воздействия похож на героиновую зависимость у человека.

Под действием непетолактола у кошек в крови повышался уровень бета-эндорфина — гормона и нейромедиатора, который связывается с опиоидными рецепторами, говорится в статье исследователей, опубликованной Science Advances.

Фактически, данное вещество из растения стимулирует у кошек те же нервные центры, что и человеческие наркотики у людей. Впрочем, животные не демонстрируют настолько сильной зависимости от мяты, как классические наркоманы.

Опыты показали, что зависимость от мяты есть не только у домашних кошек, но и у рысей, ягуаров, леопардов. Собаки подобной эйфории не испытывают. Кроме кошачьей мяты, схожее наркотическое для кошек есть в растении актинидии полигамной, растущей на Дальнем Востоке.

При этом у мяты есть еще одно свойство, привлекающее кошек — она эффективно отпугивает кровососущих комаров. Поэтом животные изначально могли валяться в зарослях этого растения для защиты от насекомых, а только потом распробовали его наркотический эффект, полагают ученые.