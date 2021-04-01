НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Раскрыт секрет безумной любви кошек к мяте

Источник:
Sibnet.ru
145 0
Фото: © Sibnet.ru

Запах мяты вводит кошек в наркотическую эйфорию благодаря веществу непетолактон, выяснила международная группа ученых. Механизм его воздействия похож на героиновую зависимость у человека.

Под действием непетолактола у кошек в крови повышался уровень бета-эндорфина — гормона и нейромедиатора, который связывается с опиоидными рецепторами, говорится в статье исследователей, опубликованной Science Advances.

Фактически, данное вещество из растения стимулирует у кошек те же нервные центры, что и человеческие наркотики у людей. Впрочем, животные не демонстрируют настолько сильной зависимости от мяты, как классические наркоманы.

Опыты показали, что зависимость от мяты есть не только у домашних кошек, но и у рысей, ягуаров, леопардов. Собаки подобной эйфории не испытывают. Кроме кошачьей мяты, схожее наркотическое для кошек есть в растении актинидии полигамной, растущей на Дальнем Востоке.

При этом у мяты есть еще одно свойство, привлекающее кошек — она эффективно отпугивает кровососущих комаров. Поэтом животные изначально могли валяться в зарослях этого растения для защиты от насекомых, а только потом распробовали его наркотический эффект, полагают ученые.

Еще по теме
Новосибирские ветеринары помогли змее «родить»
Одноглазый барсук в Забайкалье напросился в гости к людям
Сибирские ученые раскрыли механизм устойчивости скота к морозам
Голубую синицу сфотографировали в Красноярском крае
смотреть все
Жизнь #Звери #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Томич поставил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой. ВИДЕО
Экс-чиновник рассказал, как выдавали разрешение на ввод «Зимней вишни»
Депутаты составили список источников плохого запаха в Новосибирске
Новосибирская актриса сыграла бабушку в комедии «Будь моим Кириллом»
Самое популярное
Нестабильная погода установится в Бурятии
Девочка на «Голосе» за 15 секунд развернула всех наставников
Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения
США возмутили ответные санкции Китая
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
89
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
40
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
36
Атомные подлодки ВМФ России пробили лед в Арктике
35
Госдеп нашел в России «существенные нарушения» прав человека
28
Донбассу предрекли неизбежное присоединение к России
Sibnet.Ru