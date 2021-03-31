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Энтузиаст заставил майнить биткоины приставку Game Boy

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ken Yamaguchi

Автор YouTube-канала stacksmashing адаптировал популярную карманную консоль Game Boy для добычи биткоина. Чтобы запустить алгоритм майнинга, пользователь подключил распространенную плату с микроконтроллером Raspberry Pi Pico.

В случае с Game Boy биткоины пришлось майнить на процессоре Sharp частотой 4 МГц. В результате энтузиаст получил неутешительный хешрейт 0,8, который означал, что один доллар предстоит добывать примерно 50 тысяч лет.

Зрители канала по достоинству оценили усилия его автора. Некоторые комментаторы в шутку предложили энтузиасту сконструировать целую «ферму» из 50 приставок Game Boy, чтобы ускорить майнинг криптовалюты.

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