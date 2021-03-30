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Юрист пояснила, может ли охранник проверить сумку покупателя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Охранник в магазине может проверить сумку покупателя только в случае его согласия, также он не может заставить его воспользоваться камерой хранения, напомнила юрист московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Мария Рулькова.

Полномочия досматривать личные вещи есть только у полиции. При этом должны присутствовать двое понятых.

Заставить посетителя положить вещи в камеру хранения охранник также не может. Но если гражданин приходит в магазин уже с покупками, юрист рекомендует сдавать их в камеру хранения во избежание неприятных инцидентов на выходе.

«Даже если вы показали свои покупки при входе охраннику, когда вы соберетесь уходить, у магнитной рамки может оказаться другой человек и вам придется снова объяснять ситуацию», — цитирует ТАСС Рулькову.

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