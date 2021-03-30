Россия сфокусируется на технологиях получения водорода

Замминистра энергетики Павел Сорокин отметил, что, говоря о развитии водородной энергетики, необходимо сперва сфокусироваться на технологиях получения водорода, чтобы они удовлетворяли потребителей по своей экологичности и себестоимости.

«Здесь очень важно понимать, что должны быть коммерческие подходы, то есть технология (получения водорода) должна давать цену на водород, за который потребитель платит, сопоставимую с другими источниками энергии» — цитирует ТАСС Сорокина.

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По его словам, стоимость получения водорода должна выйти на 0,5-1,5 доллара килограмм, «и далеко не каждый способ производства и транспортировки водорода дает сейчас такую возможность».

Сорокин отметил, что сейчас пока еще рано говорить о сроках начала производства и транспортировки водорода. По мере развития концепции развития водородной энергетики появится более четкое понимание по этому вопросу. По оценке замминистра, это может произойти через полгода-год.