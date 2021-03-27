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Военные США разблокируют Суэцкий канал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Coordena / CC BY-SA 2.0

Американские военные помогут снять с мели контейнеровоз Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал и полностью заблокировал судоходство. В субботу на место аварии прибудут специалисты с базы ВМС США на Ближнем Востоке.

«В рамках нашего активного диалога с Египтом мы предложили властям помощь в разблокировании канала. Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как мы можем помочь наилучшим образом», — цитирует CNN источник в Минобороны США.

Отмечается, что правительство Египта приняло предложение Вашингтона, переданное через посольство США в Каире. Управление Суэцкого канала выразило благодарность за предлагаемую помощь.

Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала 23 марта. Причиной аварии стал порыв сильного ветра, из-за которого судно отклонилось от курса и полностью перегородило канал.

Авария полностью остановила судоходство по Суэцкому каналу, на входе и выходе из него скопились сотни судов. Потери мировой торговли от аварии с контейнеровозом составляют до 10 миллиардов долларов в неделю.

Инцидент уже привел к удорожанию транспортных морских тарифов в несколько раз. 26 марта вокруг Ever Given начались работы по углублению дна с помощью земснарядов, однако пока все попытки сдвинуть судно с мели оказались безуспешны.

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Оборона #Армия #Происшествия
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