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Элитным чиновникам отменили возрастные ограничения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Возрастные ограничения для назначаемых главой государства чиновников отменены, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После принятия закона возраст пребывания на государственной службе для таких чиновников не ограничивается. Ранее предельный возраст для них составлял 70 лет, после чего следовала обязательная пенсия.

В пояснительной записке отмечается, что порой возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным руководителям. Для них должна быть предусмотрена возможность работы на своих должностях без ограничения по возрасту.

Согласно законодательству, для обычных чиновников предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 65 лет. До 70 лет ранее могли работать руководители высшей группы должностей.

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