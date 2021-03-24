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Водителям не хватает фонарей на дорогах с ямами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские автовладельцы считают, что на дорогах не хватает освещенности, но есть большие ямы и ухабы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Авито Авто».

Больше всего автовладельцам не хватает освещения трасс — этот вариант ответа стал наиболее частотным, его выбрали 44% опрошенных, 41% респондентов указали на недостаток паркингов. 37% опрошенных водителей указали, что в их регионе на многих трассах не хватает полос, и в результате снижена пропускная способность дорог.

Большинство водителей назвали качество дорог плохим: 29% водителей указали, что в их регионе имеются большие трещины и существенные провалы на некоторых участках дорог, столько же — отметили, что ямы, трещины и ухабы присутствуют практически на всех участках дорог. 27% респондентов указали, что в их регионе присутствуют только незначительные трещины и небольшие ямы на некоторых участках дорог. Еще 8% участников исследования оценили качество дорог в своем регионе, как хорошее, без недостатков, 6% указали, что в их регионе «дорог практически нет, есть только остатки дорог».

При этом россияне нечасто попадают в ДТП из-за изъянов дорожного покрытия. Более половины (66%) водителей указали, что за последний год не сталкивались с такой ситуацией. Только 6% отметили, что попадали в ДТП из-за изъянов дорожного покрытия. При этом 27% опрошенных указали, что за последний год они сталкивались с небольшими повреждениями автомобиля из-за плохого состояния дорог.

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WSG0600-164-164

Да понятно, в волатильности Российского капитализма реверс не предусмотрен, кто от прибыли откажется.

Удавиков

Да какой там раскол, как пендосы скажут так страны нато и будут действовать.

itStorm

Короче очередная вода и чушь, растут они только по одной причине - недра принадлежат, ворам захватившим...

se 34

Я бы хотел помочь кончать таких людей
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