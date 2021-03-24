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Фура опрокинулась и перекрыла Чуйский тракт на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/barneos22

Фура опрокинулась в среду, 24 марта, на Чуйском тракте между Бийском и Барнаулом в районе Плешково, из-за чего на трассе образовалась огромная пробка.

Фото и видео с места происшествия очевидцы публикуют в социальных сетях. По предварительным данным ГИБДД, водитель 1977 года рождения, управляя грузовым «Мерседесом» с прицепом, двигался из Троицкого в направлении Бийска.

Он не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, и фура опрокинулась. В итоге никто не пострадал, но на дороге образовалась огромная пробка, движение было ограничено.


Из-за плохой погоды в Алтайском крае в среду была закрыта для движения для всех видов транспорта федеральная автодорога А-322 от выезда из Барнаула до Рубцовска. Кроме того, в середине дня на Чуйском тракте от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск вводились ограничения на движение пассажирских автобусов и большегрузного транспорта.

Это связано с метелью, ветром в 20-25 метров в секунду с порывами до 40 метров в секунду. Проезд для легкового транспорта по Чуйскому тракту открыт, однако по возможности следует воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий, сообщает упрдор «Алтай».

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