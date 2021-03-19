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Путин проведет выходные в сибирской тайге

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин собирается на выходные в Сибирь, в тайгу, так он остается верен своим предпочтениям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко отдохнуть», — сообщил Путин в четверг в эфире телеканала «Россия 24».

«Вы знаете, что на выходных, в субботу и воскресенье, Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири. Он остается верен своим предпочтениям, своей любви к России, к российской географии», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что в этих краях Путин неоднократно проводил редкие дни. Песков добавил, что, возможно, какие-то снимки будут опубликованы в субботу или воскресенье.

Путин любит отдыхать в Хакасии, Туве или на Алтае. В последний раз он был в Туве в конце августа 2018 года — гулял по горам и собирал ягоды.

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Топ комментариев

Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

лачинов

Какой молодец однако. Не сколько не приврав сохранил привычный для американской публики стереотип русского...

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)
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