Путин проведет выходные в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин собирается на выходные в Сибирь, в тайгу, так он остается верен своим предпочтениям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко отдохнуть», — сообщил Путин в четверг в эфире телеканала «Россия 24».

«Вы знаете, что на выходных, в субботу и воскресенье, Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири. Он остается верен своим предпочтениям, своей любви к России, к российской географии», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что в этих краях Путин неоднократно проводил редкие дни. Песков добавил, что, возможно, какие-то снимки будут опубликованы в субботу или воскресенье.

Путин любит отдыхать в Хакасии, Туве или на Алтае. В последний раз он был в Туве в конце августа 2018 года — гулял по горам и собирал ягоды.