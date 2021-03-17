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Журналист написала книгу про ангарского маньяка Попкова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © youtube.com/ СК РФ

Книга «Безлюдное место» об ангарском маньяке Михаиле Попкове вышла в 2021 году. Автор — журналист Саша Сулим — рассказала не столько о кровавом убийце, сколько о людях, которые его ловили.

Попков — бывший милиционер из Ангарска и серийный убийца. Он охотился на женщин с 1992 по 2010 годы. Суд признал его виновным в 81 убийстве и двух покушениях и приговорил к пожизненному заключению. Отбывая наказание в колонии, маньяк признался в еще двух убийствах, о которых следствию не было известно.

В книге рассказана не только история убийцы, но раскрыты судьбы людей, которые искали серийных преступников. Главный герой книги — оперативник Антон Дубынин. Он пришел работать в правоохранительные органы в 19 лет и его сразу же «бросили» на поимку маньяка, сообщила журналист во время видеопрезентации книги.

«Это ответ не только на вопрос, как ловят маньяков в России, но и на вопрос, почему их часто не ловят вовсе», — сообщается в аннотации к произведению.

Автор книги подчеркнула, что свое главное впечатление от разговора с Попковым она бы сформулировала так: ужас в том, что самый кровавый и жестокий убийца в современной истории России выглядит как обычный человек. «Если бы он выглядел как-то по-особенному угрожающе, смириться с существованием таких людей было бы куда проще», — отметила Сулим.

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