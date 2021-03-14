Фальшивомонетчики стали продавать поддельные деньги в Сети

Фальшивомонетчики стали чаще всего продавать поддельные денежные купюры через интернет, сообщает пресс-служба МВД России.

«В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов», — уточнили ТАСС в МВД. Что это за интернет-ресурс, сказано не было.

По данным полиции, в 2020 году в России число преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, выросло на 6%. Всего в 2020 году было зафиксировано 18 тысяч 700 таких преступлений. Выявлено 805 человек, причастных к подделке банкнот.

Самыми популярными купюрами у фальшивомонетчиков в прошлом году стали банкноты номиналом в 5 тысяч и 1 тысячу рублей, отметили в МВД.