Российская лыжница выиграла масс-старт финала Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак завоевала золото в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Швейцарии.

Спортсменка преодолела десятикилометровую дистанцию классическим стилем за 25 минут и 13,3 секунды. Второй финишировала норвежка Хайди Венг, на третьем месте оказалась шведская лыжница Эбба Андерсон.

«Еще на разминке поняла, что хорошее самочувствие. Даже утром. Поняла, что будет борьба хорошая. Спасибо лыжам, даю честный отзыв всегда — сегодня работали изумительно, сервис сработал на миллион процентов. Все было хорошо», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

В десятку сильнейших на финише также попала еще одна россиянка Татьяна Сорина, она заняла девятую строчку, проиграв соотечественнице 36,4 секунды.