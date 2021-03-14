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Российская лыжница выиграла масс-старт финала Кубка мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/yulia_belorukova/

Российская лыжница Юлия Ступак завоевала золото в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Швейцарии.

Спортсменка преодолела десятикилометровую дистанцию классическим стилем за 25 минут и 13,3 секунды. Второй финишировала норвежка Хайди Венг, на третьем месте оказалась шведская лыжница Эбба Андерсон.

«Еще на разминке поняла, что хорошее самочувствие. Даже утром. Поняла, что будет борьба хорошая. Спасибо лыжам, даю честный отзыв всегда — сегодня работали изумительно, сервис сработал на миллион процентов. Все было хорошо», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

В десятку сильнейших на финише также попала еще одна россиянка Татьяна Сорина, она заняла девятую строчку, проиграв соотечественнице 36,4 секунды.

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turan601

Когда такие новости выкладывают кремлеботы сразу пропадают,максимум могут выложить что типа того- Я например...

Egorka72

Ну не поймут в Европе, что как бы русский народ не ругал власть и Путина - не бывать Навальному президентом...

Drronum

Введут на лисапед права и обложат налогами, осаго надо будет покупать , ремни безопасности монтировать...

pepelmetal

Видимо очередной будет трясти пробиркой с мукой)?
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