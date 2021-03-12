Новосибирский депутат предложила убивать бездомных собак

Бездомная собака напала на ребенка в Первомайском районе Новосибирска. Депутат Горсовета от «Единой России» Екатерина Митряшина предложила усыплять уличных животных во избежание несчастных случаев.

Вечером во вторник бродячая собака напала на семилетнюю девочку на Механической улице – повалила на снег и начала трепать. Ребенка спасли прохожие.

«Лично мое мнение – бездомных агрессивных собак нужно усыплять. В городе бродячими собаками занимается специальный центр по проблемам домашних животных, где их стерилизуют, но потом опять выпускают. Считаю, что так делать нельзя, недопустимо, чтобы они гуляли по улицам. Ведь бездомные собаки собираются в стаи и неадекватно реагируют на людей», – приводятся слова Митряшиной на сайте новосибирского отделения «Единой России».

По словам депутата, агрессивных собак нужно или усыплять, или «куда-то помещать и содержать», но возможностей для реализации второго варианта у города нет.

«Прошу родителей и всех горожан сообщить в региональную общественную приемную «Единой России» места, где они встречали или видели стаи бродячих собак. Мы будем оперативно передавать информацию в соответствующие службы», – сказала Митряшина.