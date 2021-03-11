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Набиуллина назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить в 24 российских регионах, среди них четыре региона Сибири, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить», — заявила «Известиям» глава Центробанка.

По расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых могли бы без негативных эффектов продолжаться программы льготной ипотеки. Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области, сообщила Эльвира Набиуллина.

В целом программу нужно сворачивать с июля этого года, сказала Набиуллина. По ее словам, появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен на квартиры.

Программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках была принята в разгар пандемии. Изначально планировалось, что она будет действовать до ноября 2020 года, но ее продлили до 1 июля 2021 года.

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