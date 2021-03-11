Польша выслала российского консула за распространение COVID

Польские власти обвинили российского консула в Познани в распространении коронавируса и объявили его персоной нон-грата.

«Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.

Польские СМИ утверждают, что «дипломат и его дочь получили положительный результат теста 21 января, а тремя днями ранее инфекция SARS-CoV-2 была подтверждена у его жены».

При этом сотрудник МИД якобы нарушал режим самоизоляции и покидал место жительства.