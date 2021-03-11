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Польша выслала российского консула за распространение COVID

Источник:
РИА Новости
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Фото: Lukas Plewnia from Berlin, Deutschland / CC BY-SA 2.0

Польские власти обвинили российского консула в Познани в распространении коронавируса и объявили его персоной нон-грата.

«Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.

Польские СМИ утверждают, что «дипломат и его дочь получили положительный результат теста 21 января, а тремя днями ранее инфекция SARS-CoV-2 была подтверждена у его жены».

При этом сотрудник МИД якобы нарушал режим самоизоляции и покидал место жительства.

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Топ комментариев

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
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