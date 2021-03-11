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Путин пообещал не удерживать россиян от поездок за рубеж

Источник:
ТАСС
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Фото: © © pexels.com/@shvetsa

Российские власти не станут искусственно удерживать внутри страны граждан, но россиянам надо учитывать сложную ситуацию с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», — цитирует ТАСС Путина

При этом президент России напомнил, что в ряде традиционных для отдыха россиян стран остается непростая ситуация с коронавирусом, «если не сказать сложная».

Путин призвал обратить внимание, в частности, на «то, что делается в странах Южной Европы». «Это очень сложная ситуация. И лучше она не становится», — добавил он.

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