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Арестован новосибирец, нанесший девушке 35 ножевых ранений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд арестовал 19-летнего новосибирца, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки на улице Кошурникова – по версии следствия, он нанес жертве 35 ножевых ранений.

Девушку нашли мертвой в ее квартире на Кошурникова в воскресенье. По информации СУ СКР по Новосибирской области, к ее смерти оказался причастен 19-летний сожитель убитой. Подозреваемый пытался скрыться в Кемерове, но его задержали.

«На допросе молодой человек дал признательные показания о совершенном убийстве. Мотивом преступления он назвал бытовой конфликт … Молодой человек, разозлившись, взял на кухне нож и нанес потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых последняя скончалась на месте», – сказано в сообщении следствия.

После совершения преступления подозреваемый перевел себе с банковской карты девушки 3 тысячи рублей, забрал ее ноутбук, телефон и сдал в ломбард.

На допросе новосибирец рассказал о подробностях преступления. В понедельник суд заключил его под стражу. За убийство подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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лачинов

Это действительно страшный удар. Даже не знаю как мы его переживем.

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

sergi63

Интересная история ! А как же отчеты по увеличению продолжительности жизни в россии и увеличение пенсионного...
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