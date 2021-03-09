Арестован новосибирец, нанесший девушке 35 ножевых ранений

Суд арестовал 19-летнего новосибирца, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки на улице Кошурникова – по версии следствия, он нанес жертве 35 ножевых ранений.

Девушку нашли мертвой в ее квартире на Кошурникова в воскресенье. По информации СУ СКР по Новосибирской области, к ее смерти оказался причастен 19-летний сожитель убитой. Подозреваемый пытался скрыться в Кемерове, но его задержали.

«На допросе молодой человек дал признательные показания о совершенном убийстве. Мотивом преступления он назвал бытовой конфликт … Молодой человек, разозлившись, взял на кухне нож и нанес потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых последняя скончалась на месте», – сказано в сообщении следствия.

После совершения преступления подозреваемый перевел себе с банковской карты девушки 3 тысячи рублей, забрал ее ноутбук, телефон и сдал в ломбард.

На допросе новосибирец рассказал о подробностях преступления. В понедельник суд заключил его под стражу. За убийство подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.