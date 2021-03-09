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Сына Лукашенко отказались признавать главой олимпийского комитета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета не признал Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, сообщает пресс-служба МОК.

«Исполком МОК сегодня ввел временные санкции в отношении НОК Белоруссии. В частности, не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК Белоруссии, а также Дмитрия Баскова – членом исполнительного комитета НОК Белоруссии», — говорится в сообщении.

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор ранее работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета. Он был избран на пост главы НОК 26 февраля.

C мая 1997 года президентом НОК был сам Александр Лукашенко.

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