Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha

Певица Manizha победила в национальном отборе музыканта на Евровидение-2021 от России. Певица выступит на конкурсе с песней «Russian woman» («Русская женщина»).

«Я сделаю все, как надо! Честно», — сказала Manizha после того, как стали известны результаты голосования.

В национальном отборе Евровидения от России приняли участие трое музыкантов: фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев, дуэт #2Маши и певица Manizha. Изначально предполагалось, что группа Little Big тоже вступит в борьбу за европейский песенный конкурс, но артисты отказались.

Группа Therr Maitz с Антоном Беляевым набрала 24,6% голосов, за дуэт #2Маши проголосовали 35,7% зрителей. Победила Manizha с результатом 39,7%.

Manizha — российская и таджикская певица, независимый музыкант, автор и исполнитель. Получила широкую известность после публикации авторских музыкальных видео-коллажей в Instagram.