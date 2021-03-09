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Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © manizha, instagram.com/manizha

Певица Manizha победила в национальном отборе музыканта на Евровидение-2021 от России. Певица выступит на конкурсе с песней «Russian woman» («Русская женщина»).

«Я сделаю все, как надо! Честно», — сказала Manizha после того, как стали известны результаты голосования.

В национальном отборе Евровидения от России приняли участие трое музыкантов: фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев, дуэт #2Маши и певица Manizha. Изначально предполагалось, что группа Little Big тоже вступит в борьбу за европейский песенный конкурс, но артисты отказались.

Группа Therr Maitz с Антоном Беляевым набрала 24,6% голосов, за дуэт #2Маши проголосовали 35,7% зрителей. Победила Manizha с результатом 39,7%.

Manizha — российская и таджикская певица, независимый музыкант, автор и исполнитель. Получила широкую известность после публикации авторских музыкальных видео-коллажей в Instagram.


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