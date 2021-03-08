НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Эффектное видео испытаний пушки Су-57 опубликовали в Сети

Источник:
Sibnet.ru
198 0

Видеоролик с наземными испытаниями 30-миллиметровой автоматической пушки ГШ-30-1 истребителя пятого поколения Су-57 опубликовали в интернете

На кадрах видно, как на правом борту самолета открывается крышка пушечного отсека и ГШ-30-1 производит очередью десять выстрелов по  мишени.

Эта первая отечественная авиационная пушка, имеющая водяное охлаждение. Она была принята на вооружение в начале 1980-х годов. Ей оснащены истребители МиГ-29 и Су-27.

Эксперт The National Intеrest Марк Эпископос проанализировал это видео. По его словам, тяжелая ГШ-30-1с коротким ходом ствола обладает серьезной отдачей и должна создавать сильную вибрацию, что могло стать проблемой для малозаметного Су-57.

Вероятно, проблему сильной вибрации пушки российским конструкторам удалось решить за счет креативных монтажных решений, считает эксперт.


Еще по теме
Первый колесный танк разработают в России
Источник раскрыл характеристики российских «Мистралей»
Кремль ответил на требование США уничтожить химическое оружие
Россия испытает тяжелую огнеметную систему
смотреть все
Оборона #Оружие #Видеоновости #Техника
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Песков назвал чушью новую порцию обвинений в адрес России
Россияне перечислили профессии с неоправданно высокой зарплатой
Вузам позволили проводить экзамены удаленно с помощью биометрии
Ожидание боли оказалось страшнее самой боли
Подробности
•
Вместо огурцов: сибирские теплицы перешли на розы
•
Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет
•
ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Парень в Новосибирске 35 раз ударил девушку ножом
Сибирь 08.03.2021 13:41
Внедорожник в Красноярске въехал в остановку с людьми. ВИДЕО
Сибирь 08.03.2021 10:51
Буддийский лама дал финансовый прогноз на 2021 год
Сибирь 08.03.2021 10:50
Пострадавшие в пожаре под Новосибирском малыши стали причиной проверки
Сибирь 07.03.2021 20:51
Самое популярное
Планету с атмосферой впервые обнаружили рядом с Землей
16376
Евровидение-2021: кто поедет от России и что будет с Little Big?
7109
Группа Little Big показала отрывок из выступления на отбор Евровидения
5489
Часть россиян останется без домашнего интернета
3539
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков назвал чушью новую порцию обвинений в адрес России
Россияне перечислили профессии с неоправданно высокой зарплатой
Вузам позволили проводить экзамены удаленно с помощью биометрии
Ожидание боли оказалось страшнее самой боли
Отношения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
44
Кремль ответил на требование США уничтожить химическое оружие
39
Путин заявил о необходимости подчинения интернета моральным законам
38
Кремль заявил о готовности к радикальным санкциям Запада
29
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
25
Президент поставил задачу увеличить экспорт угля из Кузбасса
Sibnet.Ru