Эффектное видео испытаний пушки Су-57 опубликовали в Сети

Видеоролик с наземными испытаниями 30-миллиметровой автоматической пушки ГШ-30-1 истребителя пятого поколения Су-57 опубликовали в интернете

На кадрах видно, как на правом борту самолета открывается крышка пушечного отсека и ГШ-30-1 производит очередью десять выстрелов по мишени.

Эта первая отечественная авиационная пушка, имеющая водяное охлаждение. Она была принята на вооружение в начале 1980-х годов. Ей оснащены истребители МиГ-29 и Су-27.

Эксперт The National Intеrest Марк Эпископос проанализировал это видео. По его словам, тяжелая ГШ-30-1с коротким ходом ствола обладает серьезной отдачей и должна создавать сильную вибрацию, что могло стать проблемой для малозаметного Су-57.

Вероятно, проблему сильной вибрации пушки российским конструкторам удалось решить за счет креативных монтажных решений, считает эксперт.