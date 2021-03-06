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Новую элементарную частицу открыли российские ученые

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Florian Hirzinger / CC BY-SA 3.0

Российские ученые обнаружили новую элементарную частицу, исследователям из МФТИ, МИФИ и ФИАН удалось зарегистрировать орбитальное возбуждение прелестно-странного бариона.

Исследователи экспериментировали два года, пытаясь увидеть сигнал от нового бариона. Работы велись в рамках международной коллаборации CMS на Большом адронном коллайдере, следует из публикации в журнале Physical Review Letters.

«Наша научная группа проделала большую работу по максимальному увеличению экспериментальной чувствительности. И как результат — новая частица обнаружена с большой статистической значимостью», — уточнил научный руководитель исследования Руслан Чистов.

Изучение свойств открытой сверхтяжелой частицы позволит лучше понять природу сильных ядерных взаимодействий, с помощью которых связаны между собой кварки и антикварки. В барионах содержится три кварка.

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