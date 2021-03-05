Полиция проверит отравление жены Мамаева

Жена футболиста Павла Мамаева Алана была доставлена в больницу в Москве из-за отравления таблетками, полиция ведет проверку. Сама Мамаева написала в Instagram, что чувствует себя не очень хорошо.

В начале марта Мамаева уличила супруга в измене. Она опубликовала в Instagram фото испанки, которую подозревает в связи с мужем во время сборов «Ростова» в Испании. Через некоторое время она перестала выходить на связь.

«В полицию поступила телефонограмма о том, что к ним нарядом скорой помощи была госпитализирована супруга футболиста Павла Мамаева. Выяснилось, что девушка пыталась покончить с собой», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. Источник РИА Новости там же отметил, что она отравилась таблетками.

Девушка находится в центре отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.

«В себя пришла только сегодня. Я не очень хорошо себя чувствую, а поступающие новости приводят меня в шок», — написала Мамаева в сторис Instagram. Она добавила, что последние интервью от ее имени раздавала знакомая.