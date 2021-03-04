Американские конгрессмены испугались штурма Капитолия

Палата представителей США отменила запланированное в четверг заседание из-за информации об угрозе проникновения в Капитолий вооруженных людей.

Сотрудники органов безопасности предупредили конгрессменов о возможном сговоре неизвестной группировки, передает Washington Post. Сторонники теории заговора QAnon называют 4 марта «днем истинной инаугурации».

По мнению группировки, именно в этот день государственный строй в США сменится, а бывший президент Дональд Трамп вернется на пост главы государства. Из-за распространения этой информации в интернете в Вашингтоне были усилены меры безопасности.

QAnon — теория заговора, согласно которой демократы якобы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Трамп боролся с этим.

Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работу Конгресса в итоге прервали на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.