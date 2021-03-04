Пенсионерка разбилась, упав с балкона под Новосибирском

Тело 74-летней женщины нашли в новосибирском наукограде Кольцово, женщина упала с балкона седьмого этажа, сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

Тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили в Кольцово возле одного из домов на Никольском проспекте.

«По предварительной информации, погибшая спрыгнула с балкона собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже многоквартирного жилого дома», – сказано в сообщении следствия.

О гибели пенсионерки сообщили очевидцы. По факту произошедшего назначена доследственная проверка, детали ЧП устанавливаются.