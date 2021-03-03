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Фонд кино потребовал от создателей «Комы» 65 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Кома»

Фонд кино требует от продюсеров фильма «Кома» 65 миллионов рублей. Это сумма возвратных денег, выделенных организацией из бюджета и набежавшие за просрочку возврата штрафы и пени.

Бюджет фильма «Кома» составил 305 миллионов рублей, из них 100 миллионов выделили из госбюджета. 60 миллионов рублей были предоставлены на возвратной основе. «Кома» в прокате провалилась, собрав кассу чуть больше 150 миллионов.

Фонд кино подал иск к ООО «Кинокомпания "Большое кино"» братьев Сарика и Гевонда Андреасянов и к Гевонду Андреасяну и требует взыскать с компании 65 миллионов рублей (5 миллионов — набежавшие штрафи и пени). Иск зарегистрирован 25 февраля, дата рассмотрения еще не назначена.

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«Мы хотим погасить долг до конца 2022 года, уже сделали первый платеж и планируем подписать мировое соглашение», — цитирует «Коммерсант»Гевонда Андреасяна.

В целом за время пандемии долг продюсеров перед Фондом кино по возвратным субсидиям превысил 1 миллиард рублей, пишет издание, ссылаясь на источник на кинорынке.

Фантастический боевик «Кома» рассказывает о талантливом архитекторе, который после аварии приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Ему предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти выход в реальный мир.

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