Сбившего женщину с коляской новосибирца отправили под домашний арест

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда по уголовным делам отменила решение об отказе в аресте водителя, сбившего женщину с коляской в Кировском районе, и отправила его под домашний арест, сообщило в среду СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошел в феврале на улице Чистякова. 48-летний водитель Toyota Corolla после словесной с 36-летней жительницей дома из-за парковки в неположенном месте наехал на женщину и ее годовалого ребенка. Женщина сломала ногу. Следствие признало случившееся покушением на двойное убийство, но суд в четверг отказался арестовывать подозреваемого.

В дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. «Следственные органы … ходатайствовали перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Не согласившись с решением суда, следствие инициировало его обжалование», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в суде фигурант уголовного дела отрицал наезд на женщину. Следователи подчеркивают, что опасности в момент ЧП подверглась не только она, но и ребенок.