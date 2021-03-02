Гигантские марсианские смерчи попали на фото

Российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 сфотографировал огромные смерчи на Марсе, снимки появились на сайте корпорации Роскосмос.

«На этих двух фотографиях, сделанных с разницей в 45 секунд 27 февраля 2021 года камерой CaSSIS на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016, видны два движущихся смерча», — говорится в сообщении.

Гигантские смерчи — пылевые вихри на поверхности Марса, они видны, как яркие пятна. Образования двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса. За ними остаются темные полосы.

Фото: © Роскосмос

Также видны движущиеся тени двух пылевых столбов. Один из вихрей движется со скоростью около четырех метров в секунду, другой — со скоростью восемь метров в секунду. Смерчи на Марсе гораздо крупнее земных, они могут достигать восьми километров в высоту.