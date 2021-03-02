Ирина Шейк снялась обнаженной для модного журнала

Супермодель Ирина Шейк обнажилась для фотосессии модного журнала Vogue, кадры 35-летней россиянки без одежды появились в Instagram.

Обнаженная манекенщица позировала за ширмой в виде логотипа французского модного дома Chanel. Несмотря на полное отсутствие одежды, фотографии получились вполне целомудренными, на них видны лишь ягодицы Шейк.

Модель предстала перед поклонниками в новом образе — с короткой стрижкой и браслетами на руках. На других кадрах Шейк запечатлели в классическом черном платье, а также откровенном наряде с глубоким декольте и жемчужными бусами.

Ирина Шейк появлялась на обложках самых известных журналов, включая Vogue, Glamour, Maxim, Allure, GQ, Numero, Vanity Fair, Grazia, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan. Она также стала первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Edition.